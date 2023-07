Highlights Tour de France 2023 | settima tappa | terzo successo per Philipsen VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 luglio 2023) Glidelladelde, la Mont-de-Marsan – Bordeaux di 169,9 km, in cui il belga Jasperha conquistato il suoin questa edizione della Grand Boucle. Il corridore dell’Alpecin Deceuninck ha battuto nella volata finale il britannico Mark Cavendish dell’Astana Qazaqstan Team e sull’eritreo Biniam Girmay dell’Intermarché-Circus-Wanty. Quarto posto per un ottimo Luca Mozzato. Ecco ildei momenti salienti e della volata finale delladelde. A scorching seventh stage for the sprinters, with a couple of gutsy breakaway bids. Here are today's ...