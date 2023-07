Hasbulla è più di un meme

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 7 luglio 2023) A lungo definito “il posto più pericoloso d’Europa”, il Daghestan è una Repubblica della Federazione Russa situata sulle montagne del Caucaso settentrionale – non a caso il suo nome significa proprio “terra delle montagne” – che conta più di 3 milioni di abitanti. La capitale Macha?kala affaccia sul Mar Caspio ed è stata resa famosa nella nostra parte d’Europa dalla scelta di Eto’o nel 2011 di passare a una delle squadre della città, l’Anži Macha?kala. In Daghestan convivono oltre 30 gruppi etnici diversi, in gran parte di origine caucasica (il 75% della popolazione, spiccano gli àvari), turca e azera. I russi, per paradosso, sono una minoranza. Insomma, è uno dei territori più eterogenei del mondo, almeno etnicamente, perché da un punto di vista religioso invece le cose sono più semplici. Nove persone su dieci sono musulmane, in prevalenza sunnite. È difficile riassumere la ...