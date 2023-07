Halys spaventa Sinner nel primo set | poi arriva la rimonta | l’azzurro è agli ottavi di finale di Wimbledon 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 luglio 2023) Jannikbatte in quattro set Quentine per il secondo anno consecutivo èdidi. Il numero uno d’Italia e otto del mondo per un attimo ha rivissuto i fantasmi di Parigi, contro un avversario in stato di grazia che nelset spingeva a tutta su ogni colpo e riusciva a partire aggiudicandosi il parziale. Con il passare dei minuti, però,riusciva a trovare le contromisure giuste nonostante una percentuale di prime in campo sotto il 50% esubiva un fisiologico calo che portava il nostro rappresentante ad aggiudicarsi il match con il punteggiodi 3-6 6-2 6-3 6-4. Si voladi, dove attende ...