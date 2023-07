Guterres condanna l' uso eccessivo della forza di Israele a Jenin

(Di venerdì 7 luglio 2023) Parole fin troppo ovvie ma che nel silenzio internazionale suonano come coraggiose. In una raradi, le Nazioni Unite hanno denunciato l'usoda parte del paese ...

'Condanno fermamente tutti gli atti di violenza contro i civili, compresi gli atti di terrore', ha detto il leader dell'Onu Alla domanda se questasi riferisse anche a Israele,ha ...Tel Aviv , 7. Duradel segretario generale delle Nazioni Unite Antónioverso l'operazione militare israeliana degli ultimi giorni a Jenin, in Palestina.ha detto di comprendere la legittima ...Durante l'attacco molte case sono andate distrutte e altre sono state occupate per ore dai soldati che hanno mangiato cibo e usato i loro cani per spaventare i civili ...

Medio Oriente, dopo i fatti di Jenin Guterres (ONU) condanna Israele ... Dire

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, chiaramente irritato per l'impatto dell'attacco israeliano al campo profughi di Jenin, ...