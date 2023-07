Güler | “La mia priorità è sempre stata il Real Madrid” Pérez gongola

Ci sono state tante offerte, ma lapriorità è sempre stata il Real Madrid'. No a una cessione: 'Mi sento pronto, voglio lavorare e cercherò di dare tutto. Escludo la possibilità di un prestito: ...... le notizie di giovedì 6 luglio: Inter, ufficiale l'arrivo di Frattesi Onana - United, sensazioni positive per la chiusura Tonali: "Lasciare il Milan scelta più difficile dellacarriera" Riso: "...So che alcuni di voi non saranno contenti delladecisione, ma è la cosa giusta a questo punto dellacarriera. Sono arrivato al Chelsea quando avevo sei anni e ne abbiamo passate tante insieme.

Arda Guler si presenta: 'Il Real è sempre stata la mia priorità, non ... Calciomercato.com