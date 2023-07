Guerra in Ucraina | Zelensky atteso a Istanbul | visita su invito di Erdogan | Mosca | Seguiamo l' incontro

07 lug 10:30 Ministro Difesa spagnolo: no adesione Nato fino alla fine del conflitto Il ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles, ha escluso l'adesione dell'alla Nato per tutta la ...Nel corso dell'intervista sono stati trattati i seguenti temi: Bielorussia, Esteri,, Politica, Russia,A questo proposito è possibile si parli ancora dei droni daturchi che l'utilizza gia' dal 2014 nel Donbass e che grandi perdite hanno inflitto all'esercito russo Erdogan lo scorso ...

Le forze ucraine avanzano nel Donbass. Via libera di Joe Biden all'invio di bombe a grappolo - Jens Stoltenberg: Mosca lasci la centrale di Zaporizhzhia - Jens Stoltenberg: Mosca lasci la centrale di Zaporizhzhia RaiNews

AGI - Il presidente ucraino Volodimir Zelensky è atteso oggi a in Turchia, dove è stato invitato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Si tratta della prima visita di Zelensky in Turchia dall'ini ...Guerra in Ucraina, inflazione, calo della natalita' ma anche aumento degli occupati, una dinamica positiva per il Pil e nuove opportunita' di crescita e benessere. C'e' tutto questo nella fotografia ...