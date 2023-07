Guccini | a Bologna a 30 all’ora non si può andare Valdiserri | sì | per salvare i pedoni

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 7 luglio 2023) «La città a 30 chilometri? Non ho la patente, ma ho fatto la prova con mia moglie Raffaella. Non si riesce: ci deve essere un piano diverso, bisogna privilegiare i mezzi pubblici». Lo afferma Francesco, 83 anni, a proposito del limite di 30 km orari imposto alle auto aper farla diventare città slow. Il nuovo limite orario è scattato lo scorso 1 luglio. L’amministrazione pensa in realtà a una transizione graduale, con la segnaletica che cambierà nei prossimi mesi. Sanzioni al via dal 1 gennaio 2024, con gli autovelox installati solo sulle strade a 50 km/h e i controlli della polizia municipale in quelle a 30 km/h. “L’obiettivo del provvedimento – commenta il sindaco Matteo Lepore – è di arrivare a zero morti sulle strade. Sarà quello l’indicatore di risultato, non il numero delle multe”. Ma solo dopo pochi ...