Guai per Bianca Berlinguer | Sbarca in Mediaset ed Arriva la Prima Querela!

Leggi su gossipnews.tv

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il sorprendente cambio di rotta di: dopo 34 anni lascia la Rai per unirsi a. Le polemiche, il suo conflitto con Matteo Renzi e le sue aspettative per il futuro nel nuovo ruolo. Condividi le tue opinioni con noi! ##carta#matteorenzi, ex presentatrice di Carta, ha lasciato la Rai dopo 34 anni per unirsi a. Questa è stata una delle notizie più sorprendenti di recente. Ha parlato della sua decisione in due interviste per Fatto Quotidiano e Stampa.ha ringraziato Pier Silvio Berlusconi, figlio del fondatore di, per averla presentata durante l’annuncio dei nuovi ...