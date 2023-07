Graziotti | Dopo aver sfidato Totti sogno di vincere il ' Major Premier Padel' di Roma

Leggi su agi

(Di venerdì 7 luglio 2023) AGI - Il Bnl Italydi, uno dei quattro tornei dipiù importanti del mondo, in programma dall'8 al 16 luglio al Foro Italico, vedrà in campo i migliori giocatori di questo giovanissimo sport che tra gli appassionati sta insidiando da vicino la popolarità del tennis. I più forti di tutti sonoisti provenienti dalle due federazioni più forti, quella spagnola e quella argentina. L'Italia però non vuole fare brutta figura e mai come in questo momento sembra competitiva. Reduce dalla bella esperienza degli European Games di Cracovia dove la coppia formata da Giorgia Marchetti e Carolina Orsi ha vinto addirittura l'oro mentre Marco Cassetta ha conquistato un argento nel doppio misto con Giulia Sussarello, vincitrice anche di un bronzo nel doppio femminile ...