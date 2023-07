Gravina | «La decisione Uefa sulla Juventus arriverà a breve»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 luglio 2023) Lariguardo ai casi che vedono ancora coinvolta lae che non sono arrivati a una sentenza, preoccupano non poco. Ma sul tema si è espresso il presidente della Federcalcio e vicepresidente, Gabriele, al termine della conferenza post Consiglio federale odierno. «dellasui casi che hanno riguardato la Juve? Decideranno a, tra poco tempo ci sarà completamento degli organici per le competizioni internazionali. I contenuti dellanon li conosco, ma il clima è sereno e ami auguro ci sia la soluzione di quest’annosa questione» La preoccupazione è che lanon arrivi in tempo utile per essere applicata alla stagione appena cominciata In settimana la ...