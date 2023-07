Gravina | La decisione Uefa sulla Juventus arriverà a breve

(Di venerdì 7 luglio 2023) ...mi auguro ci sia la soluzione di quest'annosa questione" La preoccupazione è che lanon arrivi in tempo utile per essere applicata alla stagione appena cominciata In settimana la Gazzetta ...

A margine del consiglio federale, però, il presidente della FIGC Gabrieleha avuto modo di parlare anche del tema Juve e della possibile sanzione della UEFA per i ...I contenuti dellanon li conosco, ma il clima è sereno e a breve mi auguro ci sia la soluzione di quest'annosa questione". Parola di Gabriele, presidente della Federcalcio e ...... GabrieleLariguardo ai casi che vedono ancora coinvolta la Juventus e che non sono arrivati a una sentenza, preoccupano non poco. Ma sul tema si è espresso il presidente della ...

Gravina, 'Decisione Uefa su Juve arriverà a breve' Agenzia ANSA

Il club calabrese non è stato ammesso in Serie B ROMA (ITALPRESS) - 'Reggina Le norme sono chiare, c'è la specificità di una legge ...(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Decisione della Uefa sui casi che hanno riguardato la Juve Decideranno a breve, tra poco tempo ci sarà completamento degli organici per le ...