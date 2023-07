Gravina apre al possibile rinvio della serie B | «È un’opzione»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 luglio 2023) Al termine del consiglio Federale tenutosi questa mattina, che ha preso decisioni importanti per quanto riguarda il campionato diB: è stato accolto il ricorso del Lecco, mentre è stato respinto quelloReggina. InC, invece, è il Siena ad aver visto confermata la sua esclusione. Proprio sullaB si è concentrato il presidente Federale Gabrielenella conferenza stampa post consiglio federale. «Le eventuali domande per riammissione e ripescaggio devono arrivare entro il 18 luglio, mentre la valutazione ci sarà il 28 luglio al Consiglio Federale. Le date sono fissate grazie alla norma: la definizione degli organici deve avvenire entro 30 giorni. Entro il 29 agosto ci sarà la decisione definitiva, mentre entro il 28 luglio ci sarà la decisione del ...