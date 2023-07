Grave incendio in una RSA di Milano | 6 anziani morti

...30 di questa notte si è sviluppato unin una casa di riposo di Milano "Casa per coniugi", una struttura con 167 pazienti, di proprietà del Comune ma gestita dalla cooperativa Proges, ......30 di questa notte si è sviluppato unin una casa di riposo di Milano "Casa per coniugi", una struttura con 167 pazienti, di proprietà del Comune ma gestita dalla cooperativa Proges, ...In merito alscoppiato all'1,30 di notte in una casa di riposo di Milano , il sindaco Sala sottolinea: "l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, importante che non si sia diffuso l'in ...

Incendio in una casa di riposo a Milano: 6 morti e oltre 80 feriti - La cooperativa: "Gli ospiti trasferiti in altre strutture gestite dalla Proges" - La cooperativa: "Gli ospiti trasferiti in altre strutture gestite dalla Proges" RaiNews

Milano, 7 lug. (Adnkronos) – Incendio a Milano nella notte in una casa di riposo. E’ di sei morti e di due feriti gravi il bilancio dell’incendio scoppiato, intorno all’1.20, nella Rsa Casa dei Coniug ...Il mondo della politica è sconvolto da quanto accaduto nel capoluogo meneghino. Dal presidente Giorgia Meloni ai vicepremier Tajani e Salvini fino ai politici del territorio: i messaggi di profondo co ...