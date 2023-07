Grave incendio in una RSA di Milano | 6 anziani morti

"A nome mio e del Governo, esprimo massima solidarietà alle persone coinvolte nell'...presidente della Regione Lombardia ha espresso "cordoglio e vicinanza ai familiari delle vittime del...'L'a #Milano alla Casa di riposo per Coniugi, nonostante il difficile lavoro dei vigili del ...che siano presto chiarite le dinamiche e le responsabilità di un evento così drammatico e'. ...Tragico, avvenuto nella notte (attorno all'1.20), in una casa di riposo di Milano. Si tratta della "... Tutti i pazienti ospedalizzati hanno riportato, in forma più o meno, sintomi da ...

Incendio in una Rsa a Milano: 6 morti e oltre 80 feriti. Mattarella: "Si chiarisca l'accaduto" - Bertolaso: "Gestione eccellente dell'emergenza. Il più grave un paziente 62enne" - Bertolaso: "Gestione eccellente dell'emergenza. Il più grave un paziente 62enne" RaiNews

La procura indaga per omicidio colposo. Milano, incendio in una casa di riposo: 6 morti, 81 feriti di cui 2 gravi. Procura indaga per omicidio colposo, news in diretta Gli aggiornamenti in diretta ...