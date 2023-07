Grave Incendio in una casa di riposo di Milano. Morti sei anziani

...30 di questa notte si è sviluppato unin una casa di riposo di Milano "Casa per coniugi", una struttura con 167 pazienti, di proprietà del Comune ma gestita dalla cooperativa Proges, ......ma non. La struttura è in parte inagibile. Parte degli ospiti sono stati portati in un'altra ala dove sono in corso le attività. Al momento i pompieri escludono una matrice dolosa dell'Tragico, avvenuto nella notte (attorno all'1.20), in una casa di riposo di Milano. Si tratta della "... Tutti i pazienti ospedalizzati hanno riportato, in forma più o meno, sintomi da ...

Incendio in una casa di riposo a Milano: 6 morti e oltre 80 feriti - Procuratore Viola: aperto fascicolo su incendio Rsa - Procuratore Viola: aperto fascicolo su incendio Rsa RaiNews

Un garve incendio è divampato a Milano durante la notte, nella notte nella casa di riposo "Per Coniugi", in via dei Cinquecento, in zona Corvetto.Il bilancio è di sei persone morte e 81 intossicate, t ...Oggi, all’esito di intensa e complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ...