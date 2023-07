Grandine | gravi danni a viti | noccioleti | fruttiferi e cereali

(Di venerdì 7 luglio 2023) Questa mattina i funzionari dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte hanno effettuato i sopralluoghi tecnici in alcune delle zone colpite dalle violente grandinate di giovedì pomeriggio ...

In particolare nei comuni di Vezza d'Alba, Montà d'Alba, Canale, Alba, Grinzane e Diano d'Alba si riscontranodanni alle coltivazioni: vite e nocciolo principalmente ma anche su altri ...Un forte temporale con pioggia eha provocatodanni giovedì pomeriggio a Saragozza, in Spagna, soprattutto nella parte sud della città e nei comuni limitrofi. Secondo quanto riportato dal giornale ABC, il grande ...... che hanno registrato tra i danni piùalla produzione. "Per quanto riguarda i vigneti " sottolineano i Tecnici di Coldiretti Cuneo " dove gli effetti dellasono stati localizzati e le ...

(ANSA) - TORINO, 07 LUG - Nelle coltivazioni devastate dalla grandinata di giovedì pomeriggio ... fino ad ora, prima da una grave siccità che ha compromesso le coltivazioni in campo e poi negli ultimi ...