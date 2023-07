Grande Fratello | un ex volto del reality è diventato una star su TikTok | ecco di chi si tratta!

(Di venerdì 7 luglio 2023) I fedeli telespettatori delmuniti di un accountquasi certamente hanno riconosciuto, tra i creators più virali del momento, unnoto del programma. Stiamo parlando di Gaetano Arena, concorrente della sedicesima edizione del, nella sua versione ‘nip’, che vide il trionfo di Martina Nasoni., molto probabilmente di quella edizione si ricorda proprio la “ragazza dal cuore di latta” e la sua tormentata love story con Daniele Dal Moro. Eppure, all’inizio del, si era mormorato di un certo interesse per Martina da parte di Gaetano. Quest’ultimo, poi, finì tra le braccia dell’influencer Erica Piamonte. La conoscenza tra i due ex gieffini fu piuttosto discussa, a causa di alcune rivelazioni su dettagli intimi della ragazza che ...

Poco dopo aver letto il contenuto, Tavassi è rimasto qualche secondo in silenzio per poi dichiarare: "Cazzat*, andiamo avanti.." Scopri le ultime news sulVip .... racconta l'ascesa in società di due fratelli, arrivati dal Libano con ilsogno di trovare ... immigrato libanese a Sidney che sogna di fare fortuna: alla fine degli anni '80, lui e suo...In queste settimane si stanno svolgendo i casting della prossima edizione delVip, che il prossimo anno avrà come concorrenti sia i cosiddetto VIP sia i NIP, ovvero i personaggi non propriamente famosi. Sono molti i volti dello spettacolo che provano ad entrare ...

Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro senza freni: "Ecco come stanno le cose tra me e Oriana, è finita l'epoca del ... ComingSoon.it

I fedeli telespettatori del Grande Fratello muniti di un account TikTok quasi certamente hanno riconosciuto un volto noto del programma.Gian Maria Sainato ha confessato di essere pronto per una nuova avventura al GFVip: ecco cosa ha dichiarato l'ex naufrago ...