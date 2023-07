Gragnano | in tre sulla moto | senza casco La piccola Serena cade e muore

'Morire a otto anni dopo uno schianto in scooter, senza casco e conpersone in sella, secondi alcune ricostruzioni. Non è giusto. Il Codice della Strada può aiutare a prevenire incidenti, ma davanti all'irresponsabilità di chi dovrebbe dare l'esempio non può nulla.Leggi Anche Santo Stefano di Cadore (Belluno), auto investe famiglia:morti e due feriti I medici hanno effettuato un intervento decompressione cranica , ma per la ...molto conosciuta ama ...Sulla sua pagina Facebook, il sindaco diNello D'Auria ha pubblicato due ore fa una frase con fondo nero, sulla quale ha scritto: 'Ciao piccola Serena' e ha aggiunto 'Ci sono giorni in cui ...

