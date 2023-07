Per questo Forza Italia è impegnata in un sostegno leale a questoper l'intera legislatura e per il futuro, e allo stesso tempo è impegnato a realizzare, come forza diresponsabile, ...Inoltre "siil sindaco a prendere contatti con tutti gli altri sindaci delle città che erano interessate da questo piano di ristrutturazione al fine di coordinarsi nei confronti del...... senatrice Daniela Garnero Santanchè, e loa rassegnare le proprie dimissioni'. 'La ... non potendo l'Italia proseguire ad avere uni cui membri espongano il sistema Paese a situazioni ...

Governo, Fi si impegna: "sostegno leale per tutta legislatura" www.ildomanid'italia.eu

Il Comitato di Presidenza ha approvato il documento politico-programmatico per il Consiglio Nazionale di Forza Italia ...Roma, 7 lug. (askanews) - "Il centrodestra è la casa naturale di Forza Italia, nasce dal coraggio e dalla visione del presidente Berlusconi e trova oggi al ...