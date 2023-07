Governo | Braga Pd | ' attacchi scomposti | dia risposte ai problemi se capace'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Unbloccato su Pnrr, rinvia il Mes e non vuole prendersi nessuna responsabilità sulla richiesta delle opposizioni sul salario minimo. Solo veline anonime ee gravissimi alla magistratura. Non funziona nascondersi dietro 'fonti del'. Meloni e i suoi ministri cerchino di dareaidegli italiani, se ne sono capaci". Così in una nota Chiara, capogruppo alla Camera dei deputati del Partito Democratico.

