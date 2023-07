Gosens | si defila una pretendente | altro obiettivo per l’Union Berlino

Leggi su inter-news

(Di venerdì 7 luglio 2023) Robinresta sempre uno dei nomi in uscita dall’Inter. Anche se unasi. A riportare la notizia è il portale belga Voetbalnieuws.be che sottolinea comepunti a De Cuyper. NUOVO– Robinresta un giocatore interessante per la Bundesliga, con Wolfsburg e Unionche puntano all’esterno sinistro dell’Inter. Anche se sembra che questi ultimi siano pronti arsi. Il club della capitale tedesca – che il prossimo anno parteciperà alla Champions League – punta infatti a un. Ovvero l’esterno sinistro Maxim De Cuyper del Club Brugge. Un profilo più economico rispetto a quello di, per cui i nerazzurri ...