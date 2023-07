Gnonto | l’Inter pensa al ritorno? Due situazioni bloccano – SI

Leggi su inter-news

(Di venerdì 7 luglio 2023) Per completare il reparto offensivopotrebbe valutare l’idea. Ecco la situazione legata al giocatore, cresciuto nel vivaio nerazzurro. POSSIBILITÀ – Secondo Alfredo Pedullà non è escluso chestiando di puntare su un calciatore che ha fatto parte del passato nerazzuro. Queste le informazioni riportate dal giornalista sull’eventuale pista Wilfried: «Il nome che aggiungo stasera, però sullo sfondo, solo come idea è quello di. Perché almanca la quarta punta. Però il suo nome è collegato a due. L’uscita di Correa e per quella ci vuole un po’ di tempo e soprattutto il fatto che dalla Premier non anticipino. Perché l’Everton ha mosso dei passi importanti, l’Aston Villa ha sondato, come anche il ...