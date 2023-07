Gli affitti aumentano il doppio rispetto ai mutui

Leggi su fmag

(Di venerdì 7 luglio 2023) Iin questo momento sono questione proibitiva. Lo abbiamo detto e ridetto, scritto e riscritto, sottolineando anche che sono in aumento le famiglie in difficoltà a causa della spirale inflattiva e delle conseguenti scelte economiche dettate dalla BCE. Bene, ma siccome le sciagure come le ciliegie arrivano sempre in coppia, sappiate che anche per l’affitto non è propriamente il momento adatto. Lo fa sapere uno dei più noti portali di settore, Immobiliare.it, snocciolando i dati di Immobiliare.it Insight, società del gruppo specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare. Stando ai dati diffusi in queste ore, mercato immobiliare nazionale continua a vedere rialzi nel primo semestre del 2023, nonostante un rallentamento della domanda e l’incremento dello stock a disposizione sul mercato. Cala, di conseguenza, anche l’accessibilità ...