Gli 80 anni di Michele Mirabella | dai film con Troisi e alle puntate di Elisir

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 7 luglio 2023) Uno, nessuno e centomila. Regista teatrale di decine di spettacoli, conduttore radiofonico, attore accanto a giganti del cinema come Massimoe Alberto Sordi, scrittore, docente universitario e, naturalmente, conduttore televisivo.e’ tante cose in una, un vulcano in piena attivita’ che oggi compie 80(e’ nato a Bitonto il 7 luglio del 1943) tra mille progetti, sempre attraversati da una cultura dvenature sulfuree e anticonformiste dietro la bonomia e affabilita’ che lo hanno reso noto. Parla con l’AGI mentre si dirige in aeroporto, a Fiumicino: direzione Sud, prima Bari, poi Napoli, dove il volto di ‘’ festeggera’ la ricorrenza a cifra tonda. “Non mi chiami professore”, esordisce, lui che insegna all’universita’ da 23. “Da ...