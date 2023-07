Giustizia penale | rischio paralisi

...per difendere la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il sottosegretario allaAndrea ... Leggi Anche Santanchè, bastava un certificatopiù recente per 'scoprire' di essere indagata. ......è punito dall'articolo 639 del codice', ricorda il capitano Carletti, 'ma l'amministrazione ha deciso di soprassedere con la denuncia, applicando al caso gli effetti della...Le pratiche di dirittosono invece leggermente diminuite passando da 159 a 122. Inoltre, ... ricordando le parole di Sandro Pertini, ' non può esservi vera libertà senzasociale e non ...

Il cantiere sempre aperto della giustizia penale. Primissime ... Questione Giustizia

Tutti ricordano come il sottosegretario alla Giustizia, uomo che prima di indossare la grisaglia ... deve scolorare e confondersi con i tempi e i modi dell’accertamento penale, che il nostro ...Giustizia (Commenti) Per essere completa la legge sulla giustizia riparativa, approvata lo scorso autunno, aveva bisogno ancora di alcuni provvedimenti attuativi; e due di questi sono stati ora emanat ...