Giustizia | Paita Iv | ' noi garantisti sempre e con chiunque | felici destra abbia cambiato idea'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - “Italia Viva è coerentemente e orgogliosamente garantistae con. Mi stupisce, ma mi rende felice, che anche la Lega e lasiano diventati. È il miracolo Santanchè”. Lo dice a Coffee Break su La7 la coordinatrice di Italia Viva e presidente del Gruppo ItaliaViva-Azione Raffaella. “Noi che siamo convintamente, invitiamo il ministro Nordio a procedere con una riforma dellaseria e profonda. I temi – aggiunge la senatrice - sono quelli della separazione delle carriere, delle correnti della magistratura, dell'abuso d'ufficio. Vedremo se su essi ci saranno le condizioni numeriche in parlamento, perché illismo non è un problema solo della sinistra ma anche della ...

La capogruppo di Italia Viva, Raffaella, è chiara: 'La ministra Santanchè espone i fatti, i ... Linea ribadita dalla responsabiledel partito Debora Serracciani in un'intervista al ...Dissesto idrogeologico I Senatori di Italia Viva Raffaella(Capogruppo al Senato Azione - ... 2ª Commissione permanente) dialogheranno sul tema del "Dissesto Idrogeologico e siccità tra ...

Le opposizioni valutano se presentare a una mozione di sfiducia nei confronti di Daniela Santanchè ma al momento non se la sentono di ...ROMA – Su Daniela Santanchè la strategia delle opposizioni per ora è attendista. “Prima ascoltiamo cosa dirà in Senato e poi decideremo se sfiduciarla o meno”: è il leit motiv sia del Pd che del M5Ste ...