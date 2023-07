Giuntoli | 'Tifo Juve fin da bambino | me l'ha insegnato mio papà Indescrivibili emozioni | ecco come lavorerò'

, parla lo zio: ilJuve in famiglia Raffaello, zio di Cristiano, non ha dubbi: "Lavorerà 20 ore al giorno, ma un'occhiata al Tour de France la darà. In casa siamo cresciuti a ...Mai amato fino in fondo, tra i più criticati dalspagnolo quando le Furie Rosse hanno ... Se, Allegri e la neonata dirigenza bianconera avranno intenzione di replicare all'affondo ...... avrò sempre questo pubblico e questocon me. Sono sempre stati a difendere Napoli e il Napoli.e la Juventus Spalletti ha poi rilasciato anche un'intervista a Tuttomercatoweb, in cui ha ...

Giuntoli: 'Tifo Juve fin da bambino, me l'ha insegnato mio papà ... Calciomercato.com

E' ufficialmente iniziata l'avventura di Giuntoli alla Juventus; il nuovo direttore sportivo bianconero ha rilasciato la sua prima intervista ...Prime parole da nuovo capo dell'area sport della Juventus per Cristiano Giuntoli. L'ex Napoli ha affidato i propri pensieri ai canali ufficiali del club bianconero: Le prime sensazioni da dirigente de ...