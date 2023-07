Giuntoli si presenta | «Mio padre mi ha inculcato la juventinità fin da piccolo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Cristiano, nuovo direttore sportivo della Juventus, ha parlato a JTV dopo l'ufficialità del suo nuovo incarico in bianconero Cristiano, nuovo direttore sportivo della Juventus, ha parlato a JTV dopo l'ufficialità del suo nuovo incarico in bianconero. PRIME SENSAZIONI – «Le mie sensazioni sono state incredibili, quasi indescrivibili. Per un bambino come me che partiva da Prato in pullman e faceva otto ore di pullman per venire a vedere la Juventus è un motivo di grande soddisfazione. È un'emozione incredibile. A chi penso in questo momento speciale? Sicuramente a mio papà, che era un grande tifoso juventino e mi halafin da. Per questo da una parte lo ringrazio ma c'è un pizzico di malinconia che mi porterò per sempre dietro».