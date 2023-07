Giuntoli | oggi la firma e l’ufficialità | sogna la Juventus da quando era bambino Gazzetta

(Di venerdì 7 luglio 2023)dovrebbe essere il giorno deldi Cristianoalla. Ladello Sport scrive che l’ex direttore sportivo del Napoli firmerà il suo contratto, per dare il via ufficialmente alla sua nuova avventura. “L’eraè già cominciata, ma in giornata arriverà anche. Lanelle prossime ore annuncerà il nuovo dirigente. Un investimento fortemente voluto dalla proprietà, dall’a.d. Maurizio Scanavino e dal d.g. Francesco Calvo”. Sono tre anni che laè sulle tracce di. Ora è pronto il contratto che lo legherà al club bianconero per 5 anni. Avrà il compito di ricostruire laabbassando monte stipendi e ...

... o Alex Sandro, una spina che non si toglierà facilmente (la rescissione consensualesembra ...questo lo sa molto bene e il telefono continua a bollire, tra qualche consultazione con Max ...Massimiliano Allegri © LaPresse - Calciomercato.itAl nuovo dsil compito di costruire una ... Al momento la soluzione non c'è, non è già andato, ma adl'ultimo senatore non è previsto nel ...Il primo biglietto da visita di, però, sarà quello di massimizzare le uscite a centrocampo,... Il vantaggio del Napoli è quello di essersi privato, ad, soltanto di Kim. Qualche innesto in ...

Juve, oggi arriva Giuntoli: scelti i primi tre acquisti, e su Milinkovic-Pogba... FantaMaster

Lo zio e l'amico di famiglia raccontano il passato di Cristiano Giuntoli: per lui è un sogno che diventa realtà ...La Juventus insiste per Milinkovic-Savic: il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli può arrivare al Sergente grazie alle cessioni ...