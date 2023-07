Giuntoli | «Mio padre mi ha inculcato la juventinità da piccolo Facevo 8 ore di pullman per vedere la Juventus»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo l’annuncio ufficiale delladell’avvento di Cristianocome nuovo football director della societa, il nuovo arrivato ha rilasciato alcune dichiarazioni a JTV: «Le prime sensazioni sono state incredibili al mio arrivo qui, quasi indescrivibili, soprattutto considerando che da bambino8 ore dida Prato perla. Essere qui è una soddisfazione enorme e un’emozione forte» A chi pensa in questo momento? «Sicuramente a mio, grande tifoso juventino, che mi halafin da. Per questo gli sono grato» Come può descrivermi? «È sempre difficile parlare di se stessi, dico pertanto che dobbiamo solo lavorare più degli altri. Se lo faremo sarà il ...