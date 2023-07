Giuntoli alla Juventus | l’annuncio ufficiale

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il dirigente è il nuovo football director bianconero Cristianoè il nuovo ‘football director’ della. La società bianconera ufficializza l’arrivo del dirigente, che ha appena lasciato l’incarico di direttore sportivo del Napoli e ha firmato il contratto con il club torinese. “Cinquantun anni, nato il 12 febbraio 1972 a Firenze, Cristianoha alle spalle una carriera di Direttore Sportivo che parte con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. Oraè con noi”, annuncia la Juve.si legacon un contratto pluriennale, che dovrebbe durare fino al 2028. L’ex ds del ...

