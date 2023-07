Giuntoli alla Juventus | arrivata l’ufficialità

(Di venerdì 7 luglio 2023) Il nuovo uomo mercato dei bianconeri Dopo l’addioSSC Napoli, Cristianoinizia la sua nuova avventura. Il direttore sportivo, oramai ex azzurro, è a tutti gli effetti il nuovo uomo mercato del club bianconero. Confermati i rumors degli ultimi mesi, conin bianconero così come comunicato dsocietà piemontese. Di seguito la nota della: “Cinquantun anni, nato il 12 febbraio 1972 a Firenze, Cristianoha alle spalle una carriera di Direttore Sportivo che parte con lo Spezia, con cui conquista una promozione in Serie B e continua con il Carpi, con cui centra quattro promozioni in cinque stagioni. Arriva nel 2015 al Napoli con cui vince il campionato 2022/2023. Oraè con ...

...sul mercato per trovare un altro centravanti e un altro esterno offensivo che si abbinino... come detto uno dei primi compiti diè capire cosa fare con Vlahovic e Chiesa, due giocatori ...Notizie Calcio Napoli - Cristianoè ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juventus , col dirigente che si è ...hanno inevitabilmente deluso i tifosi del Napoli e che portano...'Regalo' di famiglia, la lettera aperta all'amministratore delegato di Exor: 'Si estranei da uno sport che non le piace'. L'avventura di CristianoJuventus non poteva iniziare in modo migliore. E chi se la aspettava una dichiarazione d'amore così in grande stile dell'ex direttore sportivo del Napoli In sostanza il nuovo ...

Allora adesso è fatta e Giuntoli è già all’opera. «Cristiano lavora 20 ore al giorno. E la passione per il calcio l’ha avuta fin da piccolo, giocava qui dietro casa, dove all’epoca c’era un campo e do ...Il centrale non rientrerebbe più nei piani di Massimiliano Allegri e del neo dirigente Cristiano Giuntoli e sembra destinato a terminare la sua avventura alla Juventus. Il classe ’87 vorrebbe però ...