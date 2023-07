Oraè con noi. In bocca al lupo Cristiano e benvenutoJuventus!Oraè con noi. In bocca al lupo Cristiano e benvenutoJuventus!'. Per il dirigente, accordo fino al 2028 .Cristianoè il nuovo direttore sportivo della Juventus . Ad annunciarlo è stato il club bianconero attraverso un comunicato stampa. Il dirigente è reduce dallo storico scudetto vinto con il Napoli ...

Giuntoli alla Juve, è ufficiale: c'è la firma, contratto di cinque anni Corriere dello Sport

"Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) rende noto di aver raggiunto un accordo con Cristiano Giuntoli per il conferimento allo stesso dell’incarico di Football Director fino alla ...La Juventus potrebbe salutare Dusan Vlahovic in questo calciomercato estivo: Giuntoli cerca già un sostituto dell'attaccante serbo ...