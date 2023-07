Giulia De Lellis commenta le presunte frecciatine a Damante

Sono passati anni dalla rottura, eppure ancora oggi i due nomiDee Andrea Damante figurano insieme al centro delle notizie. Questo perché hanno composto una delle coppie più amate di Uomini e Donne di sempre. Infatti, il loro addio ha causato non ...Costanza Caracciolo propone un abito color confetto attillato, con collo alto e impreziosito da applicazioni floreali (Del'ha scelto uguale ). Anche i toni del celeste sono di grande ...Diversi volti del mondo dello spettacolo si sono presentati ai provini, comeDe, avvistata in coda, probabilmente per essere provinata. Ma altri artisti provengono dal talent di Amici ...

Giulia De Lellis al concerto di Lana Del Rey fa una clamorosa gaffe (e poi cancella tutto!) Isa e Chia

La ormai celebre influencer ha deciso di intervenire sugli ultimi gossip che la vedono ancora protagonista con Damante ...Giulia De Lellis lancia frecciatine social all'ex fidanzato Andrea Damante Ecco come stanno davvero le cose Giulia De Lellis ha fatto una serie di frecciatine al suo ex Andrea Damante Questo è quell ...