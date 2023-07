Giovanni Allevi | gatti e meditazione | la lotta contro tumore e dolore

Il talentuoso musicista e compositoreha deciso di condividere con i suoi fan un prezioso strumento che lo sta aiutando ad affrontare il dolore causato dal mieloma multiplo , la malattia che gli è stata diagnosticata. In ...Il pianista e compositoreha rivelato di avere un mieloma e di doversi curare 'lontano dal palco'. 'Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno ...'Vi voglio davvero bene'. È un percorso lungo e difficile quello chesta affrontando da mesi per curare un mieloma, malattia diagnostica lo scorso giugno e causa di uno stop forzato della sua attività. Il 53enne pianista e compositore marchigiano è ...

Giovanni Allevi e il tumore: «La meditazione mi aiuta a superare il dolore» Corriere della Sera

Il talentuoso musicista Giovanni Allevi ha condiviso con i suoi fan il suo metodo per affrontare il dolore causato dal mieloma multiplo: la meditazione.Risale al 18 giugno 2022 l’annuncio social di Allevi sulla diagnosi di mieloma ricevuta: oggi, ci racconta un’altra parte del suo percorso.