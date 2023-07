Giovani | Cattaneo Fi | ' siano protagonisti a pieno titolo con energia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - “Idevono esseregià oggi, in questo tempo, e non all'interno di schemi e limiti pensati in maniera artificiosa.della nostra società dove possono portare punti di vista preziosi e tanta”. Lo ha dichiarato Alessandro, vice coordinatore nazionale di Forza Italia Camera, intervenendo come relatore nell'incontro 'Le richieste deialla politica: stato dell'arte dopo i primi sei mesi di Legislatura' di oggi, presso la Sala Matteotti della Camera dei Deputati, organizzato dall''Associazione 20e30' in media partnership con RaiNews 24. “Ho sempre sostenuto che, specialmente in politica, sia importante partire daie puntare su di loro. ...