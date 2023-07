Ginnastica | la farfalla Centofanti al processo sportivo contro le accuse di abusi da Anna Basta | «Solo invidia e rancore per insuccessi personali»

(Di venerdì 7 luglio 2023) «provava dei rancori nei nostri confronti per un suo insuccesso personale, era invidiosa». Così Martinadella nazionale italiana di ritmica e bronzo a Tokyo 2020, nega ledi presuntipsicologici ai danni di alcune ex ginnaste.oggi, 7 luglio, è stata chiamata a testimoniare all’udienza del Tribunale federale nazionale nell’ambito delEmanuela Maccarani e Olga Tishina, accusate da Nina Corradini edi maltrattamenti e violenze. A suo dire, le due allenatrici in questione non si sarebbero mai macchiate di comportamenti vessatorile allieve. E la denuncia di ...

"Anna Basta provava dei rancori nei nostri confronti per un suo insuccesso personale, era invidiosa". Così Martina Centofanti, della nazionale italiana di ritmica e bronzo a Tokyo 2020, nega le accuse di presunti abusi psicologici ai danni di alcune ex ginnaste. Centofanti oggi, 7 luglio, è stata chiamata a testimoniare all'udienza del Tribunale federale nazionale. 'Anna Basta provava dei rancori nei nostri confronti per un suo insuccesso personale, era invidiosa - ha detto la della nazionale italiana di ritmica - Non ha mai accettato l'esser ...' Sono ancora in cura da uno psicologo, non riuscivo più a stare a Desio e sono andata via'. Queste le parole di Nina Corradini, ex ginnasta che ha denunciato gli abusi subiti dall'ex dt e allenatrice delle farfalle, Emanuela Maccarani, e la sua assistente, Olga Tishina. Durante l'udienza davanti al tribunale federale nazionale,

Nella terza udienza del procedimento sportivo in Tribunale federale Centofanti difende l'allenatrice dalle accuse di maltrattamenti. "Sono andata via perché non riuscivo più a stare a Desio. E' successo quando mia madre è stata trasferita in Francia. Non riuscendo più a star lì ho chiesto di poter andare con lei. Dopo sono andata a ..."