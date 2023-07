Gigi Datome annuncia il ritiro dopo i Mondiali

Con un video postato sul suo profilo Instagram,, capitano della Nazionale di basket, ha annunciato che si ritirerà dopo gli ultimi impegni ...ha vinto 2 scudetti, 2 Coppe Italia, una Supercoppa, primo realizzatore italiano in Eurolega. Nominato MVP in Coppa Italia (2021) e playoff (2023). Il giocatore sardo rimarrà all'Olimpia ...AGI - 'Non ci sono modi facili di dire quello che vi devo dire e quindi andrò dritto al punto: smetto di giocare a basket, finisco con il basket giocato'., stella dell'Italbasket, si ritira all'eta' di 35 anni. Il campione azzurro, con un passato in Nba (Boston celtics e Detroit Pistons), può vantare in bacheca numerosi trofei (nazionali ed ...

Il ritiro di Gigi Datome: Ha costruito la nostra cultura, resterà all'Olimpia Olimpia Milano

Gigi Datome, stella dell’Italbasket, si ritira all’età di 35 anni. Il campione azzurro, con un passato in Nba (Boston celtics e Detroit Pistons), può vantare in bacheca numerosi trofei (mazionali ed ...“Andrò dritto al punto: smetto di giocare a basket. Finisco con il basket giocato”. Per un capitano che rinnova, Marco Belinelli altri due anni alla Virtus Bologna, un altro ...