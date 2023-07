Gianni Letta | la lettera dopo la morte di Berlusconi | «Ho scelto il silenzio perché sembrava che molti lo celebravano per se stessi»

(Di venerdì 7 luglio 2023) È stato unlungo e sofferto quello diladi Silvio, sulla cui scomparsa finora non aveva mai voluto dichiarare nulla in pubblico, se non con un breve necrologio pubblicato sui quotidiani. Una scelta che solo oggi,tre settimane e il giornola rivelazione dei testamenti, l’uomo tra i più fidati dell’ex premier spiega in unapubblicata dal Messaggero.spiega di aver voluto tacere «anche per la sensazione che tanti loper celebrarsi». In Fininvest dalla fine degli anni Ottanta come vicepresidente e direttore dell’ufficio comunicazioni,è stato nei decenni il collante trae il ...

Pubblichiamo il testo della lettera cheha scritto in risposta ai tanti amici che hanno condiviso con lui ricordi e dolore per la scomparsa di Berlusconi. 'Cari Amici, non sono riuscito in questi giorni a trovare le parole ...È stato un silenzio lungo e sofferto quello didopo la morte di Silvio Berlusconi , sulla cui scomparsa finora non aveva mai voluto dichiarare nulla in pubblico, se non con un breve necrologio pubblicato sui quotidiani. Una scelta che ...... tra gli altri, Goffredo Fofi eCuperlo, il 30 lo scrittore Italo Calvino (Cuba 1923 - Siena ... come emerge da una lettera inedita scritta da Calvino al fratello e che saràinteramente al ...

Gianni Letta, la lettera dopo la morte di Berlusconi: «Ho scelto il ... Open

Pubblichiamo il testo della lettera che Gianni Letta ha scritto in risposta ai tanti amici che hanno condiviso con lui ricordi e dolore per la scomparsa di Berlusconi. «Cari Amici, non sono riuscito ...La villa Blue Horizon, alle Bermuda, è rimasta famosa per un'immagine che fece il giro del mondo: Silvio Berlusconi che fa jogging con i suoi più ...