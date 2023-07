Gf Vip 7 | Daniele Dal Moro è un fiume in piena contro Edoardo Tavassi | “Ma vaffanc*lo!”

(Di venerdì 7 luglio 2023) Pochi istanti faDalha pubblicato alcuni tweet che sembrerebbero rivolti a. L’ex Vippone è stato uninil suo (ex?) amico. Nel suo sfogo su Twitter,ha tirato fuori, fra le altre cose, anche la storia dei microfoni staccanti nel van: Quindi prima era il Gf che aveva capito male. Poi sono i microfoni che si sono staccati da soli. Poi in realtà stavano scherzando. Poi la mamma le cose se le è inventate. Poi sono gli Oriele che si sono inventate le cose. Poi sono io che facci fan service su Twitch. Poi non è che la mia relazione è finta e che ho capito male. Poi nelle room alle tre di notte in realtà lo hanno trasportato. Poi sono io che devo placare i miei fan perché dicono cattiverie. Poi non è ...

Dal Moro sbotta e cita il "Van Gate" del GFDopo una diretta Twitch al fulmicotone, il veneto ha scritto un paio di tweet chiaramente dedicati ad alcuni ex protagonisti del Grande ...Gf, la reazione di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia alle parole diDal Moro Nel corso di lunga diretta su Twitch, Dal Moro è sbottato contro alcuni ex gieffini : Durante lo sfogo di ...Dal Moro ha fatto pace con Oriana Marzoli ed ha attaccato alcuni ex concorrenti del Grande Fratellosenza fare nomi. Tuttavia, alcuni utenti hanno pensato potessero esserci alcuni ...

Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro senza freni: "Ecco come stanno le cose tra me e Oriana, è finita l'epoca del ... ComingSoon.it

Maxi-lite tra Vip in Costa Smeralda. Tre ex gieffine cacciate dal locale. In Sardegna Oriana, Giaele e Micol accompagnate all’uscita di una nota discoteca. È Dal… Leggi ...Daniele Dal Moro sbotta e cita il “Van Gate” del Grande Fratello Vip: dardi infuocati e frecciatine, cosa sta succedendo fuori dalla Casa.