Geppi Cucciari e Gennaro Sangiuliano al Premio Strega 2023 | la gaffe in video

(Di venerdì 7 luglio 2023) Lo scambio di battute traalha alzato un vero polverone. Il Ministro della Cultura è stato protagonista di quella che il web ha commentato come “figuraccia storica” che è stata documentata nelqui sotto.: “Proverò a leggere questi libri”.: “Ah perchè, non li ha letti?”.: “Nel senso che andrò più nel dettaglio”.: “Oltre la copertina, insomma”. La figuraccia incredibile del ministroal, in cui ha… pic.twitter.com/4OkdNSD91X — Abolizione del suffragio universale (@AUniversale) July 7, ...

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano a Repubblica precisa quanto avvenuto ieri, nel corso della serata di premiazione dello Strega , in risposta a una domanda di. "Intendevo ...Imbarazzo della presentatrice della serata: "Ah, non li ha letti". Il ministro risponde: "Sì, li ho letti, ho votato però voglio approfondire questi volumi". Eaggiunge: "...Si prosegue poi il 28 settembre con la conferma dial timone di Splendida Cornice . A partire dall'8 ottobre, Sigfrido Ranucci sbarca nella domenica sera con il suo Report al posto di ...

Geppi Cucciari coglie in fallo il ministro Sangiuliano al premio Strega: «Ho votato i libri finalisti, ora... Corriere TV

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...