Genoa | Semper ai saluti | 'Due anni fantastici Grazie a tutti' Lo attende il Como

(Di venerdì 7 luglio 2023) L'ufficialità non c'è ancora ma Adrianpuò ormai ritenersi un ex giocatore del. Con un messaggio pu...

Adriansaluta il, imminente il trasferimento al Como. Il portiere lascia il Grifone dopo la promozione in Serie A, nella quale ci sono anche le sue parate nel momento più difficile della ......del nuovo portiereA breve si attende anche l'ufficialità del primo acquisto del club azzurro il 25enne portiere croato Adrian, 192 cm, nato a Zagabria nel 1998 e proveniente dal...Proprio sul fronte del mercato, è praticamente certo l'arrivo daldel portiere croato 25enne Adrian. Il primo impegno sarà mercoledì 12 luglio alle 13 allo stadio Sinigaglia, in ...

Genoa, Semper ai saluti: 'Due anni fantastici. Grazie a tutti'. Lo ... Calciomercato.com

Adrian Semper, portiere croato, saluta il Genoa e i suoi tifosi dopo due anni passati in rossoblù. Il suo futuro è al Como in Serie B ...«Mi ricordo che a inizio campionato io avevo puntato su Semper, lo preferivo a Martinez» Il portiere Semper, nuovo acquisto del Como Garantisce Simone Braglia. E non è una garanzia da poco. Non è un ...