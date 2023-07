Genoa | il dg Ricciardella | «La società ha risposto con i fatti Il mercato…»

Il caldo rovente non ha fermato i tifosi del. Da stamane sono in tanti i tifosi in fila per ... come annunciato dal direttore generale Flavioa Primocanale, la formazione guidata da ...... Flavio, nella serata dell'ultimo sabato del mese il Grifone ospiterà al Ferraris il Monaco in una gara amichevole. Si tratterà della prima uscita interna del2023 - 24. In ...Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Ilha presentato ieri 'BellissimA' , la campagna abbonamenti che da oggi prende il via con la ...- ha spiegato il dg...

Genoa, Ricciardella: "Ci stiamo muovendo sul mercato per allestire una squadra competitiva" TUTTO mercato WEB

"BellissimA" ha scatenato l'entusiasmo dei supporter del Genoa. Ricciardella annuncia a Primocanale un'amichevole al Ferraris Genoa-Monaco ...Bellissima: è il nome dato dal Genoa alla campagna abbonamenti, che punta alla cifra record di 25.000, con l'auspicio che bellissima sia anche la prossima stagione in serie A. E' stata presentata a vi ...