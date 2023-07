Genoa | due nomi per l'attacco di Gilardino

L'ex difensore del Napoli, dopo un anno ai box al termine dell'esperienza col, approda in Turchia. Il centrale serbo, 31 anni, ha firmato un contratto dianni con l'Hatayspor, squadra che ...Infatti, iclub sono costantemente in contatto e la domanda e l'offerta sembrano essere più ... Strootman resta al: rinnovo anche per Badelj. El Shaarawy prolunga con la Roma. All'estero, di ...D'Amico ne gioca tre, non di seguito perché in mezzo ci sonosofferti anni di serie A. Quando ... Il gloriosone ha 55, il Cagliari giocherà il 43°. Della storia di Pro Vercelli, Casale e ...

Genoa, Semper ai saluti: 'Due anni fantastici. Grazie a tutti'. Lo ... Calciomercato.com

Dopo essere stato nel mirino di quasi tutte le big del nostro campionato, Mateo Retegui potrebbe giocare in Serie A ma con la maglia del Genoa. Il club ...Giorni d'ufficialità in casa Genoa, dopo l'ufficialità del prolungamento del contratto di Strootman rinnova anche un altro senatore rossoblu.