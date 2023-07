Gazzetta – luka romero atterra a milano per le visite con il milan

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 7 luglio 2023) 2023-07-05 17:21:30 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla GdS: L’argentino classe 2004, dopo l’esperienza alla Lazio, si prepara alla nuova avventura rossoneradi nuovo in Italia. Stavolta a. L’argentino, reduce da un paio di stagioni con la Lazio, èto a Malpensa con un volo da Maiorca per iniziare la sua avventura con il. Mani in tasca, maglietta bianca, pantaloni corti, nessuna dichiarazione. Domani svolgerà lemediche, poi firmerà il contratto fino al 2028., esterno diciottenne classe 2004, è arrivato accompagnato dalla famiglia – tra cui papà Diego, ex calciatore – e dal suo agente. Con loro c’era anche suo fratello Tobias, portiere del 2004 ...