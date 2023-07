Gazzetta – Inter | quanto vale Lukaku | Calciomercato

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 7 luglio 2023) 2023-07-05 15:44:58 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia delladello Sport: Il Chelsea ha fissato la cifra per liberare il belga in direzione Milano, valutazione frutto soprattutto della maxi operazione del 2021 che pesa ancora molto sul bilancio dei Blues. Il paragone con gli attaccanti top con profili simili a Big Rom Centrotredici. In base a chi lo ascolta, questo numero può cambiare drasticamente suono. Fu per esempio una dolce melodia nell’estate del 2021 per Steven Zhang, quando strinse la mano al Chelsea per lasciar partire Romelu. Per gli stessi Blues, invece, oggi quelle tre cifre sono una sorta di incubo, il ricordo di un investimento fallito e per il quale il club londinese è alla continua ricerca di un atterraggio di emergenza che sia il meno doloroso possibile. Lo richiede il bilancio societario e lo richiede anche ...