Gagliardini | visite mediche in corso col Monza | poi rivale dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 7 luglio 2023) Sono cominciate da poco ledicon il. Il centrocampista, svincolatosi dall’Inter, troverà proprio i nerazzurri come primo avversario in Serie A. ULTIMO PASSO – Robertoha iniziato pochi minuti fa lecon il. Il centrocampista firmerà un contratto di un anno, con opzione per il secondo in caso di salvezza. La particolarità è che, dopo sei anni e mezzo di Inter, potrà esordire coi brianzoli in Serie A proprio coi nerazzurri e al Meazza. Alla prima giornata ci sarà proprio Inter-, con il calendario che uscirà più tardi. Attesa a breve l’ufficialità diin biancorosso. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...