(Di venerdì 7 luglio 2023) Il 2022 è stato un anno di nuova accelerazione per idinel nostro Paese , a una velocità che non si vedeva da10 anni (+18% vs 2021): ogni giorno ne sono stati sottratti330,...

Sempre più spesso i ladri utilizzano dispositivi hi - tech per sottrarre l': il 33% deidei SUV e delle vetture di ultima generazione viene portato a termine in questo modo, beffando i ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ...Ferita anche bimba di 3 anni Cronaca [ 19/04/2023 ] Spaccate, la furia dei ladri:e danni in ... Il conducente dell'positivo all'alcol Cronaca [ 28/04/2019 ] Lecce - Brescia: Via del Mare ...

Boom di furti di auto in Italia: sono oltre 330 al giorno. Ecco i modelli più rubati Corriere della Sera

Furti di auto, moto e veicoli in Italia, a oltre 123.000. Il 33% vede l’impiego di dispositivi hi-tech in grado di violare auto e SUV in soli 30 secondi.Gli agenti sono riusciti ad acciuffare uno dei componenti della banda, che ha opposto resistenza all’arresto. L’allarme è stato dato dai cittadini.