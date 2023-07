FRIMM Academy Milano advisor di TAI per l' acquisizione dell' esclusivo edificio nel centro storico di Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023), punto cardine del capoluogo lombardo per il Gruppo, ha agito in qualità diper l'acquisto da parte di Tel Aviv Investimenti Srl di un prestigiosonel cuore didi proprietà del Fondo Monviso, gestito da Investire SGR assistito da CBRE, leader globale nei servizi e negli investimenti in commercial real estate Per la parte legale, Investire SGR è stato assistito dall'avv. Veronica Vitiello, partnero Studio Legale Cappelli RCCD, mentre gli acquirenti si sono avvalsi'operato'avvocato Darya Kondratyeva, socio fondatoreo Studio Legale Kodalex. L'iconico asset si sviluppa su otto piani e vanta circa ...