Frecciarossa diretto Roma-Pompei | mercoledì la presentazione a Roma

Ieri in udienza preliminare il gup di Lodi, Francesco Salerno, ha così deciso nel primo atto del processo sul deragliamento del9595 partito da Milano ea Salerno avvenuto il 6 ...Lo ha deciso il gup di Lodi Francesco Salerno al termine del processo, con rito abbreviato, per il deragliamento delpartito da Milano ea Salerno. L'incidente era avvenuto il 6 ...Poco prima ilera partito dalla stazione di Milano Centrale,a Salerno. In quel momento la motrice uscì dai binari proseguendo la propria corsa senza controllo, andando a ...

Cultura, mercoledì 12 luglio al Ministero presentazione Frecciarossa ... Ministero della cultura

Mercoledì 12 luglio, alle ore 12, a Roma, al Ministero della Cultura (Sala Spadolini), sarà presentato il Frecciarossa diretto Roma-Pompei ...Installarono un componente difettoso sullo scambio. Scagionati i vertici di Rfi e Alstom Due condanne, cinque rinvii a giudizio e altrettanti proscioglimenti (sentenze di non luogo a procedere). Ieri ...